’Kylie Jenner zet beste vriendin deur uit na verraad’

Een insider meldt aan People dat Jordyn haar koffers heeft gepakt en naar haar moeder is vertrokken. De familie Kardashian/Jenner zou de geruchten dat zij iets met Tristan had uitgespookt in eerste instantie niet hebben geloofd. „Ze beschouwden haar als een familielid en dachten dat het maar een roddel was. Maar verschillende mensen bevestigden dat het echt was gebeurd.”

De anonieme bron laat weten dat het overspel van Tristan de familie minder verbaasde. De basketballer werd al eerder betrapt op vreemdgaan. Zijn flirt met Jordyn was echter de druppel voor Khloé, die een einde maakte aan de relatie met de vader van haar tien maanden oude dochter.