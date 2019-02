Frits Spits één van de invloedrijkste radiomensen

De lijst is samengesteld vanwege het honderdjarig bestaan van de radio. De mannen zijn gekozen door een jury bestaande uit radiobaas Arjan Snijders, mediahistoricus Huub Wijfjes en mediadeskundige Rob Vergouwen. Zij bogen zich over de lijst die bestaat uit in totaal honderd namen.

Idzerda werd gekozen omdat hij in 1919 de allereerste langeafstandradio-uitzending ter wereld verzorgde. Spits wordt door de jury geroemd om zijn ’unieke combi van speelsheid en inhoud’. Buurman, die vanaf 1966 jarenlang voor de NOS werkte, was volgens het juryrapport belangrijk als voorvechter van een nauwere samenwerking tussen de publieke omroepen. Harding, een van de initiatiefnemers van Sky Radio en Radio 538, heeft het ’radiolandschap kleur gegeven’. Van Kooten, die in de jaren zeventig het eerste horizontaal geprogrammeerde radioprogramma op de publieke omroep presenteerde, staat in de lijst vanwege zijn vele innovaties.

Opvallend aan de lijst is dat er slechts acht vrouwen op staan. Volgens Spreekbuis.nl heeft dit te maken met de ’tijdsgeest van afgelopen eeuw’ en de beperkte arbeidsparticipatie van vrouwen tot halverwege de jaren zeventig. Onder anderen Tineke de Nooij, Mia Smelt en Jetty Paerl wisten een plekje te bemachtigen.