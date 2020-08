Eddy Zoëy en Nienke Plas te zien in Ik weet er alles van VIPS

Ook BN’ers als The Kik-zanger Dave von Raven, Rintje Ritsma, Maik de Boer, Fajah Lourens en Gers Pardoel beantwoorden vragen over hun eigen hobby en die van elkaar. Volgens presentator Ruben Nicolai levert het verrassende onthullingen over de deelnemers op. Zo heeft meesterbakker Robèrt van Beckhoven, bekend van Heel Holland bakt, voetbal als specialisme. „Je ziet Robèrt van Beckhoven niet als hardcore voetbalfan, maar die weet alles van voetbal”, vertelde hij voor de camera van RTL Boulevard.

De VIPS-editie zal vanaf 17 augustus twee weken van maandag tot en met donderdag op de late avond te zien zijn bij RTL 4. De reguliere quiz wordt op diezelfde dagen eerder op de avond uitgezonden.