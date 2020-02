Kate Hudson wil nog een vierde kind

„Ik weet niet of ik klaar ben. Ik zit nu in een fase waarin Rani een leeftijd heeft dat je denkt: ik wil nog een baby”, zegt Kate donderdag in de talkshow van Ellen DeGeneres. „Maar dan wordt ze vier of vijf en heb je je leven weer een beetje terug en zit alles weer in een lekkere flow.”

De actrice heeft drie kinderen met verschillende mannen. Met zanger Chris Robinson heeft ze zoon Ryder Russell (16), met Muse-frontman Matt Bellamy deelt ze zoon Bingham ’Bing’ Hawn (8) en met haar huidige vriend Danny Fujikawa kreeg ze dochter Rani Rose (1).