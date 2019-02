Denen herdenken prins Henrik

Ongeveer 130 gasten woonden de ceremonie bij, onder wie uiteraard koningin Margrethe, kroonprins Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary en prins Joachim en zijn vrouw prinses Marie. De Koninklijk Deense Muziekacademie was verantwoordelijk voor het programma. Er werden muziekstukken gespeeld die de muzieksmaak van Henrik weerspiegelden.

Na het concert volgde nog een kleine bijeenkomst in het paleis. Ook werd er samen met de gasten gegeten.

Henrik overleed vorig jaar op 13 februari op 83-jarige leeftijd. Een week later vond zijn uitvaart plaats in de Christiansborg Slotskirke in Kopenhagen.