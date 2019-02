Guus Meeuwis trots op 2 miljoen bezoekers

„Daar had ik nooit van durven dromen. Ik kan hier alleen maar heel trots op zijn”, zegt de Brabantse zanger. Guus is van plan de mijlpaal tijdens zijn komende shows, van 14 tot en met 16 juni in Eindhoven, te vieren met het publiek. „2 miljoen bezoekers betekent ook 2 miljoen verhalen. Unieke verhalen, waar ik heel benieuwd naar ben.”

Meeuwis treedt al sinds 2006 op met de concertreeks. De vaste stek is het Philips Stadion in Eindhoven, maar ook was hij ’Groots’ in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen en de Amsterdamse Ziggo Dome. Daarnaast bracht de zanger ook een bezoekje aan Curaçao. „Zonder publiek, geen Groots met een zachte G! En daar ben ik alle bezoekers erg dankbaar voor.”