Grace Jones en Janelle Monáe op Rabbit Hole

Rosalía, dEUS en Matt Corbij zijn ook een paar van de 26 namen die aan het programma zijn toegevoegd. Met dit lijstje is de line-up op de drie muziekpodia in het Gelderse Beuningen compleet. Wel wordt later nog bekendgemaakt wie en wat er te zien en te doen is op de veldjes. Ook daar staat veel muziek geprogrammeerd.

Eerder werd bekend dat Editors, The Roots en Robyn het podium beklimmen. Down The Rabbit Hole vindt plaats van 5 tot en met 7 juli.