’Boegbeeld Jerney te zwak voor afscheid Earth and Fire-toetsenist’

Jerney Kaagman is te verzwakt om de lange reis naar Perpignan, in het zuiden van Frankrijk te kunnen maken, laat haar partner Bert Ruiter, oud-gitarist van de band, desgevraagd aan Privé weten. De problemen met haar gezondheid - ze heeft de ziekte van Parkinson - zijn ook de reden dat het stel al een paar jaar niet meer op bezoek is geweest bij de man met wie zij geschiedenis in de hitlijsten schreven, met nummers als Memories en Weekends. „Zo’n lange reis, dat gaat gewoon niet meer”, vertelt Bert.

Dat zij niet naar het definitieve afscheid van Koerts kunnen, spijt het muzikale stel minder dan gedacht. „We hadden nog maar sporadisch contact. Met onze laatste vakantie bij hen, een paar jaar geleden, hebben we eigenlijk al afscheid genomen. Hij was toen al ziek.”

Gerard Koerts overleed woensdagavond op 71-jarige leeftijd, nadat hij al jaren de longziekte COPD had, bevestigde oud-gitarist Hans Ziech aan Privé. Hij laat weten dat een crematie zal volgen, maar het is nog niet bekend wanneer.