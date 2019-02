Tegenaanklacht Gwyneth Paltrow na ski-ongeluk

Gwyneth Paltrow Ⓒ Hollandse Hoogte

Gwyneth Paltrow is een rechtszaak begonnen tegen de man die haar aanklaagt voor een ski-ongeluk in 2016. De man eist miljoenen van de actrice als genoegdoening voor zijn leed, maar in de aanklacht die Gwyneth indiende, wordt hij juist als veroorzaker omschreven.