The Carters betaalden niet voor Meghan-doek

De Amerikaanse kunstenaar zegt het niet erg te vinden dat zijn werk verscheen in de inmiddels viral gegane video waarmee de zangeres en de rapper woensdag bedankten voor hun BRIT Award. „Ik vind het een eer dat ze mijn werk hebben gebruikt. Ik ben dankbaar voor de publiciteit. Natuurlijk was het leuker als ik iets kreeg waarmee ik ook mijn rekeningen kan betalen, maar ik voel me vereerd. Ik ben fan van hun beider werk.” Het koppel, dat als The Carters de prijs voor beste internationale groep won, zou het schilderij makkelijk kunnen betalen. „Het kost 75 dollar en ik ken al mijn kopers. Dus daardoor weet ik ook dat ze niet hebben betaald.”

De reden achter het gebruik van het schilderij is dat Beyoncé en Jay-Z graag een eerbetoon aan Meghan wilden brengen vanwege Black History Month. Op haar website schrijft Queen B dat ze de inzet van de hertogin bewondert, vooral als eerste zwarte lid van het Britse koningshuis. „Meghan bracht meerdere zwarte tradities naar haar bruiloft zoals een zwarte bisschop uit Chicago, een prachtig gospelkoor en een jonge zwarte cellist.”

Het filmpje is een verwijzing naar de videoclip APES**T van The Carters, opgenomen in het Louvre. In die video staan de zangeres en rapper voor de Mona Lisa. Beyoncé zegt in het licht van Black History Month te buigen voor „een van onze donkere Mona’s.” „Gefeliciteerd met je zwangerschap. We wensen je zo veel plezier.”