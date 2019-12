Daarvoor moet hij wel de lucht in. Aan ballonvaarder Emilia Wren (Felicity Jones) om hem daar te krijgen in The aeronauts.

James Glaisher heeft echt bestaan en maakte inderdaad op 5 maart 1862 een ballonvlucht die hem naar een hoogte van bijna 12 kilometer bracht, voor die tijd een record. Wren is echter een verzinsel van de schrijvers. In de film ontdekken we stukje bij beetje hoe zij ballonvaarder is geworden en wat dat haar heeft gekost.

Intussen stijgt de gasballon waaraan zij hangen hoger en hoger, terwijl de temperatuur daalt en de lucht steeds ijler wordt. Wrens trauma’s en de koppige gedrevenheid van haar passagier leiden tot felle botsingen, de elementen zorgen voor levensgevaarlijke beproevingen. Een catastrofe dreigt.

Regisseur Tom Harper bouwt de spanning bekwaam op, hoewel de structuur van zijn film - met z’n vele flashbacks en z’n grafische aanduidingen van hoogte en tijd - soms wat houterig is.

Toch lukt het Eddie Redmayne en Felicity Jones, eerder samen te zien in The theory of everything (2014), om ons mee nemen in hun mandje en in de pioniersgeest van hun personages. Dat maakt The aeronauts ouderwets avontuurlijk.

✭✭✭