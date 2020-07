Picasso in ban van minderjarig model

Muze Marie-Thérèse Walter. Ⓒ foto Sotheby’s

Met de houtskooltekening Femme endormie krijgen we een persoonlijk inkijkje in het liefdesleven van de legendarische schilder Pablo Picasso. Het is dan niet zijn meest bekende of duurste werk wat eind deze maand geveild wordt, maar wellicht een van zijn meest intieme. Maak door zijn ogen kennis met zijn geheime minderjarige minnares en muze.