Patricia Paay opnieuw voor de rechter

De schuld zou opgebouwd zijn door facturen die door Osuro betaald zijn, een eenmalige lening en het voorschieten van een flink bedrag om haar advocaat Johan Langelaar te betalen. Schuldeiser Osuro heeft daarom beslag laten leggen op de schadevergoeding die Patricia Paay zou krijgen van GeenStijl voor het verspreiden van haar plasseks-filmpje. Eerder kwam de torenhoge schuld van Paay al naar buiten toen ook op de schadevergoeding die Johan Vlemmix moest betalen, beslag werd gelegd.

In Privé vertelde Patricia Paay vorige week nog dat ze zou bewijzen dat de eis van Osuro onzin is. „Ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Het is gewoon pesterij, maar dat komt goed. Ik ga me wél verdedigen, geen punt.” Evengoed vond ze het vreselijk voor Rob Rijsbergen, de 62-jarige man die haar jarenlang in het geheim financieel steunde. Zijn zoon Robbert heeft het beslag laten leggen, omdat de steun volgens hem gebeurde met geld van het familiebedrijf. „Je kunt je niet voorstellen dat een kind zijn vader zoiets aandoet”, zei Patricia tegen Privé.

Volgens Shownieuws bestaat de verdediging van Patricia daaruit dat ze zegt dat Rijsbergen senior zelf zijn hulp destijds heeft aangeboden. Hij zou gezegd hebben: ’Neem mijn advocaten, neem mijn boekhouders, maak je geen zorgen’. Volgens Patricia en haar advocaat zou het dan ook Rijsbergen senior moeten zijn die gedagvaard had moeten worden.