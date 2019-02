Opnames Space Jam 2 starten deze zomer

Vorig jaar werd bekend dat Space Jam, een kruising tussen een animatie en live-action film die in 1996 verscheen, een tweede deel krijgt. LeBron vervangt oud-basketballer Michael Jordan, die schitterde in het origineel. Wie wel terugkeert in het vervolg is Bugs Bunny.

Wanneer de film moet verschijnen is nog niet duidelijk. Eerder werd gemeld dat de release waarschijnlijk in januari 2021 zal plaatsvinden, dit was echter voordat het nieuws over de start van de opnames bekend was.