Met een klein beetje hulp van Ilse DeLange kon zangeres en songwriter Merel Koman alias Blackbird (32) aan een groot publiek laten zien wat ze waard is. Ilse liet Merel als special guest zingen in haar Ziggo Dome show. Ook schreef het aanstormend talent op DeLanges piano in Nashville haar laatste single Eyes of a lion die nu op haar debuutalbum Blackbird te horen is.