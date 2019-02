Paay wijst claim van 93.000 euro van de hand

Ⓒ ANP

Patricia Paay ontkent dat ze geld schuldig is aan het bedrijf Osuro dat van haar in totaal 93.000 euro eist. Paay meent dat ze het slachtoffer is van een ruzie tussen de voormalig directeur van het familiebedrijf en zijn zoon die hem opvolgde, zei ze donderdag in een rechtszaak over de claim bij de rechtbank in Breda.