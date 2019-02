Nicolette Kluijver met gezin op skivakantie

„While we try to teach our children all about life, our children teach us what life is all about. ❤️ Onze kindjes hebben geen boodschap aan onze problemen! Zo trots dat we zo op vakantie kunnen 💪🏼”, schrijft Nicolette bij een foto van het gezin. Uit de hashtags valt op te maken dat de presentatrice en Joost het belang van hun kinderen voorop stellen.

Hoewel ze hun relatiestrubbelingen tot nu toe voor de buitenwereld verborgen wisten te houden, liet Nicolette eerder in gesprek met PRIVÉ al doorschemeren dat ze door een zware tijd ging. Zo vertelde ze: „Het is een heel heftig jaar geweest, waarin ik mezelf op de rit probeerde te krijgen. Vaak lukt dat ook, maar het is lastig. Ik ben natuurlijk ziek geweest en 2018 was echt het jaar dat ik het leven weer ging oppakken.”