Khloé Kardashian deelt liefdesverdriet online

„De ergste pijn is om gekwetst te worden door iemand waar je je pijn aan hebt uitgelegd”, zo luidt de eerste quote. Daarna volgt: „Iemand moet dit horen... Dat verraad was een zegen.” In een derde post staat: „Als iemand vraagt naar me, zeg dan: ’ze was de enige persoon die oprecht van me hield en ik heb haar gebroken’.” Khloé deelt ook een illustratie van een huilende vrouw.

Een nieuw slippertje lijkt de oorzaak te zijn van de breuk tussen Khloé en Tristan. De basketballer zou zijn vreemdgegaan met Jordyn Woods, de beste vriendin van Khloés halfzusje Kylie Jenner.

Vorig jaar doken vlak voor de bevalling van Khloé videobeelden op van Tristan met andere vrouwen. De realityster besloot na de geboorte van dochter True toch bij de vader van het meisje te blijven.

Ⓒ Instagram

Ⓒ Instagram