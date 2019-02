Politie kan stunt StukTV niet waarderen

,,Opdracht door @StukTV om op zo'n creatief mogelijke manier een boete te krijgen is zojuist op de Lijnbaansgracht in #Amsterdam mislukt'', staat in de tweet. ,,Het aanbrengen van een wielklem aan een politieauto is door de agenten aldaar verijdeld. Hinder hulpverleners niet! Geef je verstand voorrang!''

Dagelijks alles over de sterren en royals in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik