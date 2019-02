Mishandeling moest carrière Smollett boost geven

Volgens Johnson wilde Smollett profiteren ’van de pijn en woede rond racisme’ voor zijn eigen gewin. Hij noemt de actie van Smollett ’beschamend’. De krassen en blauwe plekken op het gezicht van de acteur had hij volgens de politie zelf veroorzaakt.

De acteur beweerde eerder het slachtoffer te zijn geworden van een racistische en homofobe aanval. Hij zei dat zijn belagers een strop om zijn nek deden en een vloeistof over hem heen goten. Dat leverde hem veel steunbetuigingen op. De politie denkt inmiddels dat de acteur zelf de hand had in het incident.

„Smollett betaalde 3500 dollar om deze aanval in scène te zetten en haalde daarbij ook de relatie van Chicago door het slijk”, foeterde Johnson. „Smollett heeft deze stunt georkestreerd omdat hij ontevreden was over zijn salaris. Hij bedacht een verhaal over een aanval.”

Smollett werd donderdag opgepakt in Chicago voor het doen van een valse aangifte en het verstoren van de orde. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. De acteur houdt tot nu toe vol dat hij de waarheid sprak.