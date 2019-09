Nieuw castlid Saturday Night Live alweer ontslagen

In een verklaring zegt NBC niet op de hoogte te zijn geweest van de opmerkingen van Gillis. „De taal die hij daarin gebruikt is beledigend, kwetsend en onacceptabel. Nadat we met Shane hebben gesproken, hebben we besloten dat hij niet naar Saturday Night Live komt. Het spijt ons dat we de clips niet eerder hebben gezien, en dat onze voorbereiding niet beter is geweest.”

Gillis reageerde zelf ook. Op Twitter laat hij weten: „Het voelt belachelijk dat een komiek een serieuze publieke verklaring afgeeft, maar hier gaan we. Ik ben een comedian die grappig genoeg was om te worden aangenomen bij SNL. Ik respecteer de keuze die ze hebben gemaakt. Ik ben eerlijk gezegd dankbaar voor de kans.” Daarna grapte hij dat hij „eigenlijk altijd al een Mad TV-man was”, een concurrerend televisieprogramma.