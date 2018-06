Anneke Grönloh: ’Het doet zo’n pijn…’

Nog één keer gaf Anneke Grönloh alles wat ze in zich had. Ⓒ foto leo vogelzang

Met het allerlaatste kleine beetje energie dat ANNEKE GRÖNLOH nog in zich had, nam zij dit weekend afscheid van haar publiek. Na Brandend Zand klonk uit dat hele kleine, fragiele lijf nog één keer heel krachtig We’ll meet again. Maar of die woorden ooit nog bewaarheid worden…?