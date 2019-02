George Baker komt naar Ahoy

George Baker: „Ik heb geen plaat opgenomen waar ik geen zin in had, ben nooit met tegenzin naar een optreden gedaan.” Ⓒ foto Rias Immink

Je 50-jarig jubileum halen als artiest is maar voor weinigen weggelegd, en áls je het redt dan passeer je die mijlpaal maar één keer. Geheel passend dus dat George Baker in december eenmalig naar Ahoy gaat. Eén kanttekening slechts daarbij, aldus de man zelf: zijn Selection, de band met wie hij eind jaren 60, begin jaren 70 wereldberoemd werd, is er niet bij.