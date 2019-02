Trump mengt zicht in zaak-Smollett

„Hoe zit het met MAGA en de tientallen miljoenen mensen die je hebt geschoffeerd met je racistische en gevaarlijke opmerkingen?”, wil Trump van Smollett weten. Hij stelde zijn vraag donderdag via zijn favoriete medium, Twitter.

Smollett zei in zijn eerste verklaring tegen de politie dat hij slachtoffer was geworden van anti-lhbt-geweld. De twee mannen die hem in elkaar zouden hebben geslagen, zouden ook zijn hoofd in een strop hebben geduwd en daarbij hebben geroepen: „Dit is MAGA country!” Ook werd Smollett naar eigen zeggen gevraagd of hij „die vieze zwarte flikker uit Empire” was.

