Temptation-verleidster Chloë op de vlucht voor Tim Hofman

Chloë wordt er van beschuldigd zich niet aan haar afspraken gehouden te hebben. Om haar daarmee te confronteren zocht Tim Hofman de Vlaamse schone met de drie betrokken meisjes in België op.

Dit bezoek liep niet geheel volgens plan, want nadat ze eerst naar beneden is gekomen om Tim te woord te staan, wist ze niet hoe snel ze de deur in zijn gezicht moest sluiten toen ze ontdekte waarom het Nederlandse gezelschap aanbelde.

Chloë zou volgens de drie slachtoffers een contract hebben opgesteld voor een promotieklus van Chloë’s kledinglijn, maar de afspraken die zwart op wit stonden niet zijn nagekomen. Uiteindelijk kwam de politie er aan te pas en hebben Tim en de drie meiden alsnog niet over het probleem kunnen praten.