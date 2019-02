Monkees bassist Peter Tork overleden

The Monkees vierden in de jaren zestig van de vorige eeuw hun grote successen met de gelijknamige televisieshow die was gemaakt met een knipoog naar The Beatles. Tork vormde de groep samen met Davy Jones (overleden in 2012), Micky Dolenz en Michael Nesmith. Ze hadden hits als I’m a Believer en Last Train to Clarksville.

De vier kwamen bij elkaar via een advertentie. Tork en Nesmith waren professionele muzikanten, maar de andere twee vooral acteurs.

De serie werd in Nederland door de AVRO uitgezonden.