Fox onderzoekt ’opties’ in zaak-Smollett

„We begrijpen het belang van de kwestie en we respecteren het juridische proces”, staat in een gezamenlijke verklaring van 20th Century Fox Television en Fox Entertainment. „We evalueren de situatie en onderzoeken onze opties.”

Volgens de politie zette Jussie Smollett de aanval in scène in de hoop zijn carrière een boost te geven. De acteur was ontevreden over zijn salaris en wilde zichzelf promoten.