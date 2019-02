Parkpopdirecteur wil ’hotel’ op Malieveld

Sinds een paar jaar is Parkpop uitgebreid met twee dagen. Vrijdagavond begint Parkpop Downtown in de Haagse binnenstad, om de stad alvast op te warmen voor de evenementen in het Zuiderpark op zaterdag en zondag. Het lijkt er sterk op dat het richting een driedaags festival gaat.

„Vooralsnog is het een dag in de stad en twee dagen in het park, maar ik sluit niets uit”, zegt Guus Dutrieux. „We gaan volgend jaar eerst veertig jaar Parkpop vieren”, zegt hij. „En dat moet groots, nationaal en het moet een internationale uitstraling hebben.” Echt iets concreets kan Dutrieux er nog niet over zeggen, want de organisatie is nog in gesprek met de gemeente.

Concurrentie

De komende editie is de tweede waarbij concertorganisator MOJO en Parkpop samenwerken. En die samenwerking is de directeur uitstekend bevallen. „Zij hebben dezelfde bloedgroep als wij”, zegt Dutrieux. „En laten we eerlijk wezen, in tijden als deze heb je een goede partner nodig.” Daarmee doelt hij op de moordende concurrentie in de festivalbranche.

Bijna vier decennia geleden, tijdens de eerste editie van Parkpop, waren er nauwelijks andere festivals, dat is nu wel anders. Het verschil tussen de eerste Parkpopeditie en nu is volgens de directeur dag en nacht. „Het is nu echte business en toen was het echt nog: we gaan samen een feestje bouwen.”