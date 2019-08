Roxeanne Hazes woest om nepadvertentie

„Don’t buy this shit”, begint ze haar betoog op Instagram. Roxeanne heeft een video geplaatst waarin volgens haar een „compleet verzonnen interview met nepquotes” te zien is. In het interview staan ’quotes’ van haar waarin ze vertelt dat ze 3,5 kilo per week afviel zonder een speciaal dieet of lichaamsbeweging. „Mensen, dit is fake en trap er niet in. Walgelijk om te zien dat er zoveel misbruik wordt gemaakt van iemands gezondheid.”

Of Roxeanne stappen gaat ondernemen tegen de website die de advertentie geplaatst heeft, is niet duidelijk.

