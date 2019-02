Cypress Hill op Parkpop Saturday Night

Cypress Hill, de hiphopformatie uit Los Angeles, is al 25 jaar aan de weg aan het timmeren. Vorig jaar heeft het viertal nog een nieuw album uitgebracht, genaamd Elephants On Acid en stonden ze in december in een uitverkochte AFAS Live. De muziek van Cypress Hill is een mix van hiphop en rock.

De mannen uit Los Angeles zijn niet de enige golden oldies op Parkpop Saturday Night. Zo is Gruppo Sportivo ook van de partij. De Haagse band heeft bijna veertig jaar geleden op de eerste editie van Parkpop opgetreden.

39e editie

Ook de Antwerpse rockers Triggerfinger en de Amsterdamse band MY BABY zijn bevestigd voor de zaterdagprogrammering van het Parkpop weekend.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Skunk Anansie, Tears for Fears en Nile Rodgers & Chic gaan optreden. Parkpop Saturday Night is onderdeel van het Parkpop festivalweekend. De aftrap is op vrijdag 28 juni met Parkpop Downtown, met live-acts in de binnenstad van Den Haag, gevolgd door Parkpop Saturday Night op zaterdag 29 juni. Op zondag 30 juni viert Parkpop haar 39e editie in het Haagse Zuiderpark.