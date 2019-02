Gruppo Sportivo trapt Parkpop Saturday Night af

Hans Vandenburg, zanger van de Haagse popband Gruppo Sportivo, mag Parkpop Saturday Night aftrappen. „Het moet een reden zijn voor mensen om te denken: als dit al zo goed was, dan blijf ik de hele dag maar”, zegt hij voor de camera van het ANP.

De zanger, met een rood petje op zijn hoofd met daarop de tekst Make Gruppo Great Again, vertelt dat de band op het podium van het Haagse Zuiderpark hun nieuwe album Great gaat spelen. Het Trumpiaanse petje is een verwijzing naar dat album. „Een fan had voor ons allemaal een pet laten maken. Hij vond het wel een goed idee om die Trump-pet te nemen en er dan iets anders op te zetten. Vorig jaar, tijdens de tour heb ik deze pet opgehad en mensen vonden dat wel grappig, dat hoort wel bij ons.”

Dat betekent overigens niet dat fans nu met soortgelijke grappen op de proppen kunnen komen. Een geel hesje zullen we Vandenburg bijvoorbeeld niet aan zien trekken. „Die gele hesjes vind ik wel aardig opvallen in het verkeer of als je aan de weg moet werken, maar ik heb nog niet zoveel met die gele hesjes. Ik begrijp waar het vandaan komt, maar ik zie ze ook allerlei dingen slopen enzo.”

Veteranen keren terug

De Haagse popband, die is opgericht in 1976, heeft 39 jaar geleden op de eerste editie van Parkpop gestaan. Het verschil met vroeger is dat het nu allemaal veel professioneler is, zegt Vandenburg. Aan de kant van de band, maar ook aan de de organisatorische zijde. „Het charmante van hoe het toen was is juist dat het toen het begin was.”

Hans vertelt dat hij nog goed weet hoe de ze de eerste keer op Parkpop heel dicht bij elkaar moesten staan omdat de snoeren tussen de microfoons en de versterkers te kort waren. „Het is heel leuk om op zo’n eerste editie te staan en nu zo te zien uitgroeien tot Den Haag er niet meer buiten kan.”

De sfeer en het publiek is volgens Vandenburg in ieder geval in al die jaren niet zo veranderd. „We waren toen al doorgebroken, we speelden onze hits en mensen vonden dat leuk. Op latere edities sta je voor veel meer mensen en dan wordt het echt indrukwekkend.”