Kendrick Lamar treedt niet op tijdens Oscars

Eerder meldde The Academy nog dat alle vijf genomineerde nummers uit de categorie beste lied zouden worden opgevoerd. De vier concurrenten van All The Stars maken nog wel deel uit van de show. When a Cowboy Trades His Spurs for Wings uit The Ballad of Buster Scruggs wordt gezongen door Gillian Welch en David Rowlings, The Place Where Lost Things Go uit Mary Poppins Returns wordt gedaan door Bette Midler en Marc Shaiman, I’ll Fight uit RBG door Jennifer Hudson en ten slotte favoriet Shallow uit A Star Is Born door Lady Gaga en Bradley Cooper.

In eerste instantie zou er tijdens de uitreiking alleen plaats zijn voor All The Stars en Shallow, maar dat plan ging de prullenbak in toen er kritiek kwam op het voortrekken van bepaalde films.

Tijdens de ceremonie is er ook een optreden van Queen. De band is het onderwerp van de film Bohemian Rhapsody, die kans maakt op het beeldje voor beste film.