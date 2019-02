Courteney Cox was doodsbang bij noodlanding

„Ik heb helemaal geen vliegangst - mijn vader was piloot - maar ik was doodsbang door de luide knal die we hoorden bij het opstijgen”, vertelt de 54-jarige Amerikaanse.

Het vliegtuig moest nog een tijd in de lucht blijven om brandstof te verbruiken: met een volle tank was de landing niet veilig. „We cirkelden vier uur rond”, zegt Courteney. Toen de landing uiteindelijk werd ingezet, verliep die „gladjes”, zo vertelt de actrice.

Thuisfront

Hoe erg de actrice was geschrokken, blijkt wel uit de berichten die ze naar het thuisfront stuurde. Ze schreef „ik hou van je” naar haar 14-jarige dochter Coco, zonder dat ze daarbij de reden noemde. Haar vriend hield ze op de hoogte en belde ze nadat het voorbij was.

Nadat het toestel veilig was geland, kon de groep hun reis naar Mexico reis alsnog vervolgen met ander vliegtuig.