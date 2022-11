Nick Carter barst in tranen uit tijdens optreden

Eerder op zondag liet Nick Carter nog op Instagram weten dat zijn hart is gebroken door het tragische verlies van zijn broer. Toch besloot hij zondagavond het optreden in Londen door te laten gaan. Tijdens het nummer Incomplete liet Nick op het einde al een snik ontsnappen, maar later werd het hem pas echt te veel. Nadat zijn stem stokte bij het nummer Show Me The Meaning of Being Lonely volgden de tranen. Zijn bandleden liepen snel op hem af om hem te troosten.

Later wordt ook uitgebreid stilgestaan bij het verlies. „We zijn hier vanavond met een zwaar hart, omdat we gisteren een van onze familieleden hebben verloren”, richt Kevin Richardson zich tot de fans. „We wilden gewoon een moment in onze show vinden om bij hem stil te staan. Hij maakt deel uit van onze familie en we danken jullie voor al jullie liefde en steun.”

Bekijk ook: Aaron Carter vergaarde als kind roem en fortuin maar kende nooit echt geluk

Fans van de band waren stomverbaasd toen ze zagen dat Nick gewoon aanwezig was voor het concert. Er werd verwacht dat de zanger wellicht naar Los Angeles zou zijn gevlogen om bij zijn familie te kunnen zijn. Een aanwezige fan vertelt aan The Mirror dat het publiek duidelijk probeerde om Nick hun liefde en steun te laten voelen. „Het is zo emotioneel. Nick wordt elke keer als hij zingt massaal toegejuicht. De sfeer is waanzinnig. Het voelt alsof iedereen zijn best doet om Nick te steunen door hem aan te moedigen”, verklaart hij. „Veel mensen huilen en omhelzen elkaar. Er is een echt gevoel van eenheid, ook al kennen ze hem niet persoonlijk, het is alsof iedereen Nicks verdriet voelt en probeert hem er doorheen te helpen.”

Het volgende concert van de Backstreet Boys staat gepland op dinsdag 8 november in Manchester en donderdag 10 november in Antwerpen. Verwacht wordt dat ook deze optredens nog doorgaan voordat de band terugkeert naar Amerika.