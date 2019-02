Frederik blij met Deense Tour-start

Frederik hoorde tijdens een bijeenkomst in Kopenhagen uit eerste hand dat de grootste wielerronde ter wereld over twee jaar start op 2 juli met een tijdrit over 13 kilometer door de Deense hoofdstad. Ook de tweede en derde etappe vinden plaats in Denemarken.

„Dat ik Franse roots heb, maakt me extra gelukkig”, zei Frederik blij tegenover TV2. „Ik was er ook bij toen de Giro d’Italia in 2012 in Herning begon, en dat was toen enorm. En dit is een van de grootste drie evenementen ter wereld.”

Frederiks vader prins Henrik kwam oorspronkelijk uit Frankrijk. De kroonprins staat te boek als groot sportliefhebber. Regelmatig wordt hij gezien op de tribunes om landgenoten aan te moedigen. Frederik is ook lid van het Internationaal Olympisch Comité.