Wat deed Catherine tijdens Meghans babyfeestje?

Tientallen fotografen verdrongen zich voor vijfsterrenhotel The Mark aan de Upper East Side van Manhattan, om een glimp op te vangen van hertogin Meghan. Ⓒ Hollandse Hoogte/Polaris Images

Het was deze week, onverwacht, hét event in hartje New York. Ineens dook daar HERTOGIN MEGHAN op, die daar met haar vriendinnen haar babyfeestje gaf. AMAL CLOONEY, SERENA WILLIAMS, Suits-actrice ABIGAIL SPENCER en styliste JESSICA MULRONEY behoorden tot de genodigden op de babyshower. Maar de grote áfwezige was natuurlijk die andere hertogin, schoonzusje CATEHRINE! Nu is het geen geheim dat het tussen de schoonzussen niet echt botert, maar was dit niet dé perfecte gelegenheid geweest om de banden juist aan te halen en dat de wereld te tonen?