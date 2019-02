Brand werkte als lijm voor relatie Miley en Liam

Miley Cyrus en Liam Hemsworth Ⓒ Hollandse Hoogte

De brand die de villa van Miley Cyrus en Liam Hemsworth eind vorig jaar in de as legde, gaf het koppel het laatste zetje om eindelijk naar het altaar te stappen en elkaar het jawoord te geven. De twee voelen zich inniger verbonden sinds hun woning in Malibu in vlammen op ging.