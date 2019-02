Aanklacht Jacksons verandert plannen HBO niet

De tweedelige documentaire, waarin de King of Pop wordt beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen, wordt op 3 en 4 maart uitgezonden in Amerika. „Iedereen kan daarna zelf een mening vormen over de aantijgingen”, aldus HBO.

Bekijk ook: Familie Jackson naar rechter wegens contractbreuk misbruikdocu

De Jacksons hebben de zender aangeklaagd omdat de documentaire naar hun mening is gebaseerd op valse beschuldigingen. De beschuldigers zouden een financieel motief hebben om te liegen. De erven van de in 2009 overleden zanger sturen nu aan op een openbaar proces, waarin een dwangsom van 100 miljoen dollar of meer zal worden geëist.