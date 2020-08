Plácido Domingo (79): ’Beschuldigingen doen meer pijn dan corona’

„Ik ben veranderd. Ik ben niet langer bang. Toen ik erachter kwam dat ik het coronavirus had, beloofde ik mezelf dat - als ik het er levend van af zou brengen - ik mijn naam zou zuiveren”, aldus de 79-jarige tenor. „Ik heb nooit iemand misbruikt. Ik blijf dat herhalen zolang ik leef.”

Domingo werd in maart opgenomen in het ziekenhuis in Acapulco (Mexico). Inmiddels gaat het weer beter met hem, maar het blijft de Spanjaard steken dat hij zijn oude leven niet meer terugkrijgt. „De beschuldigingen deden mij meer pijn dan het virus”, zegt hij. „Alles wat ik nu nog kan doen, is beseffen dat ik niet meer in bepaalde delen van de wereld kan zingen, zoals de Verenigde Staten of mijn thuisland Spanje.”

De operazanger was in oktober genoodzaakt op te stappen bij de Los Angeles Opera na de aantijgingen over seksuele intimidatie. In februari van dit jaar annuleerde de Spaanse regering twee van zijn concerten in Madrid om dezelfde reden.