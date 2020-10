Voormalig Suits-acteur Patrick J. Adams in nieuwe serie: ’Risico geeft een kick’

„Ik begrijp die honger naar gevaar, de kick die dat geeft. Ik heb vaker gebungeejumpt, ik hou van motorrijden. Ik ben een beetje een thrillseeker, ik weet hoe adrenaline werkt”, aldus Adams, die vooral bekend is uit de serie Suits waarin hij de televisieman van Meghan Markle speelde. „Er zit een kick in snelheid, in het risico. Dat voel je al als kind, als je met je vriendjes doet wie het hardst kan fietsen met je handen van het stuur.”

De acteur benadrukt daar meteen bij dat zijn avonturen verbleken bij die van Glenn en diens collega’s van Project Mercury, het eerste Amerikaanse ruimtevaartprogramma. De Mercury Seven, zoals de eerste groep astronauten genoemd werd, bestond uit testpiloten. Voor die beroepsgroep was het overlijdensrisico enorm.

„Tom Wolfe verwoordt dit beter dan ik kan”, stelt Adams over de schrijver van het bekende boek waarop de serie is gebaseerd, „maar die roeping om iets te doen dat verder reikt dan wat we voor mogelijk hielden, dat komt in de buurt van je een hogere macht voelen. Haast goddelijk. Ik denk dat het de menselijke natuur is om altijd sneller en verder te willen.”

Crimineel

Na de eerste baan om de aarde in 1962 waren de Mercury Seven een tijdlang Amerika’s grootste helden. De maanlanding van Neil Armstrong zeven jaar later overschaduwde hun prestaties echter volledig. Adams: „Ik snap het, het was de maan, natuurlijk was dat bijzonder. Maar ik vind het haast crimineel hoe Mercury in de vergetelheid is geraakt.”

Zelf is Adams al gefascineerd met het ruimtevaartproject sinds hij in zijn jeugd het boek The Right Stuff las. „Deze mensen hebben NASA opgezet met minder computervermogen dan er in jouw en mijn smartphone zit. Het is een van de grootste prestaties uit de Amerikaanse geschiedenis. Zonder John Glenn had Neil Armstrong nooit op de maan gestaan. En ik ben blij dat we dat met deze serie weer even kunnen uitlichten.”

The Right Stuff is vanaf vrijdag te zien op Disney+