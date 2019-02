Jussie Smollett meldt zich op set Empire

Er worden momenteel nog twee afleveringen van het vijfde seizoen van Empire opgenomen, waar Smollett kennelijk bij aanwezig moet zijn. Het is nog onduidelijk of Smollett mag aanblijven bij de serie. Er gaan geruchten dat zijn rol bij de show is uitgespeeld na dit incident.

De advocaten van Jussie beloven een 'agressieve verdediging', nu de acteur ervan beschuldigd wordt een valse aangifte te hebben gedaan en de openbare orde hiermee verstoord zou hebben. Volgens de politie zette de Empire-ster een mishandeling in scène in de hoop zijn carrière een boost te geven. De acteur, die ontkent de gewelddadige aanval opgezet te hebben, was ontevreden over zijn salaris en wilde zichzelf promoten.