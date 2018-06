Gijs Scholten van Aschat: ik ben gekke Henkie

Hij volgt beeldend kunstenaar Barbara Visser op, die zich meer gaat richten op haar andere werk. "Hoe klein mijn invloed ook is, ik zie het als mijn persoonlijke missie om politiek en kunst bij elkaar te brengen", stelt de topacteur in de Volkskrant. "Ik vind het niet erg om de komende twee jaar gekke Henkie te zijn."

De gelauwerde toneelspeler baalt ervan dat Nederland een van de weinige landen is waar de politiek cultuur amper op waarde weet te schatten. "Veel Nederlandse politici laten zich liever fotograferen bij een concert van de Toppers dan bij een voorstelling van Toneelgroep Amsterdam."

President Hollande

Dat kan heel anders, merkt Scholten in het buitenland. "Onlangs speelde ik in een banlieue van Parijs. Na afloop van de voorstelling komen we terug in de kleedkamer en staat daar de minister van Cultuur: 'Welkom in Parijs, goed dat jullie er zijn." Zelfs president Hollande zat in de zaal bij een voorstelling van Ivo van Hove. "Ivo vertelde dat de acteurs en de ploeg tot 1 uur 's nachts met hen hebben nagepraat. Stel je voor: de president van Frankrijk, die vertelt hoe belangwekkend de voorstelling is en hoe die hem heeft geraakt."

Eerder zette Gijs Scholten van Aschat zich al in voor het belang van kunst in het basis- en voortgezet onderwijs. Zijn nieuwe baan gaat op 1 september in. De Akademie van Kunsten is opgericht in 2014 en telt vijftig leden, afkomstig uit de hele breedte van de kunstenwereld, dus onder meer muziek, ontwerp, beeldende kunst, toneel, film, theater, fotografie, literatuur en architectuur.