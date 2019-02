Roeland Fernhout: #MeToo fantastische ontwikkeling

„Wij kunnen een veilig klimaat creëren, waarin zij veel sneller hun grenzen kunnen aangeven”, legt Roeland uit over de ’fantastische ontwikkeling’. „Op de toneelschool waar ik nu lesgeef, is dit echt een heel groot ding.”

Ook Roeland zelf heeft „wel eens ergens een hand gehad waar die niet hoorde.” „Tijdens een gezellige avond in een café. Maar ik kan volmondig zeggen dat ik nooit in raar vaarwater terecht ben gekomen.” Toch is er één voorval dat hij zich nog goed herinnert. „Toen ik 14 was heb ik auditie gedaan voor een semiprofessionele theatergroep in Delft. Bij de regisseur thuis moest ik een improvisatie doen: ik liep op een strand waar het warmer en warmer werd. Op een gegeven moment moest ik in mijn onderbroek door die kamer banjeren. Dit is gek, dacht ik, dit gaat niet meer over toneelspelen, en ik ben weggegaan. Toen ik veel later hoorde dat die man was overleden, dacht ik toch: zo, die zijn we kwijt.”

Roeland is vanaf komend weekeinde te zien als Katherina in De getemde feeks van regisseur Nina Spijkers. „Ik heb haar niet gevraagd waarom ik een vrouw moet spelen”, zegt hij over Spijkers. „Juist dat ongerijmde, dat gevaarlijke van deze hele onderneming triggert mij. Voor hetzelfde geld zitten we er flink naast, maar dat risico wil ik in het theater juist nemen, anders verveel ik me dood. Het leven is al zo saai.”