’Meghan wilde babycadeaus niet openen’

Gayle King die arriveerde voor de babyshower in New York. Ⓒ Hollandse Hoogte

Volgens Gayle King, presentatrice van het Amerikaanse programma CBS This Morning en tevens beste vriendin van Oprah Winfrey, wilde Meghan Markle de geschenken die ze tijdens haar babyshower in New York kreeg nog niet openmaken. De hertogin van Sussex wil hiermee wachten totdat ze weer bij haar man, prins Harry, thuis in Londen is.