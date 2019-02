Bindi en Robert Irwin herdenken vader Steve

„Dank je wel dat je mij altijd leidt met jouw licht”, schrijft de 20-jarige Bindi bij een foto waarop ze als klein meisje met haar vader te zien is. Zoon Robert (15) bedankt Google voor het plaatsen van Steve’s eigen ’Google Doodle’ een creatie die speciaal gemaakt is door het bedrijf om de legendarische Australische televisie-persoonlijkheid te herdenken. Ook de Australia Zoo, de dierentuin die Irwin opzette met zijn vrouw Terri, haakt hierop in en laat weten ’zeer vereerd te zijn om Steve op deze manier te mogen vieren en gedenken’.

Irwin maakte naam en faam als Crocodile Hunter dankzij zijn spectaculaire televisieshows. In 2006 overleed hij door toedoen van een pijlstaartrog, die hem een dodelijke beet gaf. Dit gebeurde terwijl hij aan het filmen was voor zijn programma in Queensland, Australië.