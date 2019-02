Dennis favoriet onder finalisten The Voice of Holland

„Dennis is geliefd bij publiek en bij de mensen thuis”, zegt Menno Aben uit team Ali B. Maar Dennis rekent nergens op. „Als je denkt dat je er bent, dan ben je er geweest”, zegt de jonge jazz-zanger. Zelf vermoedt de crooner dat zijn teamgenoot Patricia van Haastrecht wint. „Patricia heeft veel views en ging al viral met de audities. Ik denk al vanaf het begin dat zij er met de winst vandoor gaat”, zegt Dennis.

De finalisten hebben achter de schermen een familieband met elkaar opgebouwd, zeggen ze. Dennis: „We zijn allemaal heel verschillend, ieder heeft zijn of haar eigen stijl. Ik zie ze niet als concurrenten. We gaan er vrijdagavond een groot feest van maken.” Zanger Merijn van Haren van rockband Navarone zegt ’een toffe klik’ te hebben met de overige finalisten. „We zijn al vier weken samen tijdens de liveshows. Wie er ook wint, het is super tof. Eigenlijk hebben we allemaal al gewonnen.”

Studie

Menno wil net als Dennis door in de muziek. „Ik ga zelf liedjes schrijven en eigen werk maken”, zegt de 18-jarige student over het leven na The Voice. „Ik ga dat combineren met mijn studie hotelmanagement.” En projectmanager Dennis zegt over zijn toekomstplannen: „Ook als ik niet win, ga ik graag door in de muziek. Ik hoop dat het voor mij weggelegd is.”

Menno blikt tevreden terug op het avontuur. „Ik heb super veel geleerd en krijg veel steun van Ali B Als ik wat wil weten, kan ik altijd bij hem terecht. Hij raadt me aan te genieten, vooral nu in de laatste show. Het maakt niet uit of je als eerste of vierde eindigt. Ik ga me daarom goed voorbereiden, zodat ik niet zenuwachtig hoef te zijn.”

Happy

Ook Patricia neemt zich voor te genieten als ze voor de laatste keer op het Voice-podium staat, met de coaches. „Ik sta er zo happy mogelijk. Straks is alles voorbij. Ik wil achteraf geen spijt krijgen dat ik niet genoeg heb genoten.” Ze voelt zichzelf al een winnaar omdat ze zover is gekomen, zegt ze. Maar wie er wint? Patricia: „We zijn alle vier zo anders. Ik voel niet zoveel concurrentie. Ik zie Dennis wel winnen. Naast dat hij fantastisch zingt in zijn genre, staat hij in the picture.”

Patricia gaat vastberaden door op de ingeslagen weg. Ze staat momenteel in de ABBA-musical Mamma Mia!, maar ambieert een ambitie als solozangeres. „Dat is het doel en de reden waarom ik meedoe aan The Voice of Holland”, zegt Patricia, die op 10 mei een concert geeft in TivoliVredenburg. „Ik ben al druk bezig met het maken van eigen muziek. Ik vind theater leuk om te doen, maar solozangers vind ik nog leuker. Ik wil duidelijk switchen, daarom ben ik mee gaan doen aan het programma. Dit is het voor 100 procent.”