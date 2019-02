Marijn Brouwers maakt Frank Sinatra-hommage

De voorstelling Nou, dag brengt voor het eerst een Nederlandse vertaling van de zowel hartverscheurende als hoopvolle nummers van dit album over een man die wordt verlaten door zijn vrouw. De songteksten lezen als een verzameling brieven die hij aan zijn oude geliefde schrijft, maar nooit verstuurt.

Watertown (1970) is geschreven door Jake Holmes (Her Song/Voor Haar) en Bob Gaudio (The Four Seasons). De Nederlandse vertaling is van Jan-Wouter Zwart (hoogleraar algemene Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Vincent van den Elshout tekent voor de regie. Marijn Brouwers wordt op piano begeleid door zijn vaste pianist Marc-Peter van Dijk.

Nou, dag is speciaal ontwikkeld voor het nieuwe Tapas Theater in Amsterdam en aldaar exclusief te zien van 14 tot en met 31 maart. Brouwers maakte eerder veelgeprezen muzikale voorstellingen over Frans Halsema, Chet Baker, Charles Aznavour en een programma samen met Jenny Arean. Afgelopen seizoen stond hij in het theaterconcert Bella Italia.