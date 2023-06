Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Love or leave 2023 – aflevering 11 Temptation island: eerste slippertje in saai seizoen, of is er nóg iets stiekems?

Door Patricia Cortie

Marisol maakt zich op voor de nacht, met op de achtergrond Lester. Ⓒ Videoland

Het is zover: tijdens de dreamdates is er iemand over de schreef gegaan in Temptation island: love or leave. Eindelijk wat sensatie in de tent. Alhoewel een stel er echt uitspringt in de nieuwste aflevering, na een plottwist. Maar komt aan hun sprookje toch een eind?