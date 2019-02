6 Inside blijft kijkers verliezen

RTL Boulevard blijft het stukken beter doen dan 6 Inside. Het entertainmentprogramma van RTL 4, dat deels gelijktijdig met 6 Inside op de buis is, trok donderdagavond 735.000 kijkers. Daarmee staat het op de tiende plek in de lijst van best bekeken programmas.

Lichtpuntje voor de makers van 6 Inside is de herhaling op de late avond. Om 23.30 uur keken 102.000 mensen alsnog naar Albert, Jan en de insiders. De herhaling van RTL Boulevard, dat ook op de late avond een halfuur later te zien is, trok 73.000 kijkers.