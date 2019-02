Dit vinden wij van de TVOH-finalisten

Navarone wordt gezien als een van de grote kanshebbers. Ⓒ William Rutten

Een kakkineuze meester-crooner, een virtuoze rockband, een koningin van de uithaal en een zachtaardige zanger met fijne stem. Het wordt lastig kiezen tussen Dennis, Navarone, Patricia en Menno in de finale van The Voice of Holland vanavond. Onze bloggers, die het spektakel de afgelopen maanden hebben gevolgd voor telegraaf.nl, brengen alvast hun stem uit.